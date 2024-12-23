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Военное обозрение

Американский флот получил сотый F-35C

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Источник изображения: topwar.ru

Во вторник, 17 декабря 2024 года, офис программы F-35 Joint Strike Fighter (JSF) сообщил в социальных сетях, что компания Lockheed Martin передала Министерству обороны США 100-й серийный экземпляр бортового многоцелевого самолета F-35C Lightning II.

Этот вариант заказан исключительно Министерством обороны США для ВМС и Корпуса морской пехоты. В настоящее время планируется поставить 273 ВМС США и 67 — ВМС США соответственно. Самолеты обоих родов вооруженных сил США размещаются на авианосцах в рамках инициативы Tactical Aviation Integration (TAI). 11 ноября этого года Центральное командование США сообщило, что 9 и 10 ноября самолеты авианосца «Авраам Линкольн» атаковали объекты йеменских хуситов. F-35C морской пехоты США дебютировали в воздушной атаке.

13 ноября 2023 года Испытательный центр вооружения China Lake ВМС США опубликовал информацию о переговорах с компанией Lockheed Martin относительно интеграции и испытаний нового воздушного вооружения, предназначенного для F-35C: AGM-158 JASSM, AGM-158C LRASM, а также AGM-противотанковые управляемые ракеты 114 Hellfire и AGM-179 JAGM. Первые фотографии полета с LRASM были опубликованы 24 сентября этого года.

Вариант F-35C отличается новыми складными крыльями с увеличенным размахом, а также оснащен новым усиленным шасси. Самолет выше версий А и В, а также отличается большим запасом топлива (8959 кг), что увеличивает дальность и радиус действия, но за счет мощности вооружения.

22 ноября 2024 года Минобороны США подписало с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 870 миллионов долларов США на проведение первых работ по двадцатой производственной партии всего семейства самолетов F-35 Lightning II в рамках крупносерийного производства (Full - Скорость производства). На данный момент компания поставила почти 1100 самолетов всех версий F-35, налет которых уже превысил 950 000 часов.

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Страны
Китай
США
Продукция
AGM-114
F-35
F-35C
JAGM
JASSM
LRASM
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