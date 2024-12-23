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ТАСС

В Испании заявили об отсутствии планов размещать военных на Украине

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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Armin Durgut

Председатель правительства королевства Педро Санчес отметил, что Мадрид подписал двустороннее соглашение о безопасности с Киевом несколько месяцев назад

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Испании не планируют отправку своих военных на территорию Украины. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам саммита ЕС.

"Испания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной несколько месяцев назад", - напомнил он. "Мы не рассматриваем размещение испанских войск на украинской территории", - уточнил премьер, отвечая на вопрос о гипотетическом размещении на Украине миротворческих сил ЕС.

Как ранее сообщило агентство Reuters, страны ЕС пока не могут достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли направлять на Украину европейских миротворцев, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. Как отмечало агентство, возможность размещения европейских военных на украинской территории ранее в Варшаве обсуждали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня, все спекуляции на эту тему не имеют отношения к действительности. В ноябре французский лидер обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии. 

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