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Техкульт

В Китае разработали лазерный дрон, способный резать броню

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Дрон

Группа китайских специалистов из Оборонного научно-технического университета НОАК (NUDT) под руководством Ли Сяо, известного также, как «Безумный Ли», разработала беспилотную ударную систему, оснащенную лазером мощностью 1 кВт с длиной волны 1080 нм. Речь идет о лазере 4-го класса, обычно использующемся для сварки, резки и сверления металла.

Лазерная система состоит из мобильной наземной станции и беспилотника. Наземная станция генерирует мощный (1 кВт) импульс для передачи на беспилотник, выполняющий роль лазерного ретранслятора. На нем установлены две напоминающие телескопы трубки, одна из которых «ловит» лазерный луч в инфракрасном диапазоне и передает на вторую трубку, посылающую луч в цель. Как утверждает Ли Сяо, мощности такого лазера достаточно, чтобы мгновенно ослеплять солдат противника, испарять и воспламенять ткани, пластик, дерево и даже резать металл. В перспективе, при мощности лазера 1 кВт достаточно 17 секунд, чтобы проплавить броневую плиту толщиной 2,5 см.

Александр Агеев

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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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