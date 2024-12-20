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Ростех

«Росэлектроника» демонстрирует во Вьетнаме комплекс РЭБ «Лесочек»

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«Росэлектроника» демонстрирует во Вьетнаме комплекс РЭБ «Лесочек»
«Росэлектроника» демонстрирует во Вьетнаме комплекс РЭБ «Лесочек».
Источник изображения: rostec.ru

Международная выставка вооружений Vietnam Defence Expo проходит в Ханое с 19 по 24 декабря

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех демонстрирует на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек». Изделие представляет собой систему малогабаритных передатчиков помех, обеспечивающую защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и беспилотников.

Комплекс «Лесочек» выпускается в нескольких вариантах исполнения. На выставке в Ханое представлена модификация, предназначенная для установки на командно-штабной машине на базе грузового автомобиля высокой проходимости. Этот вариант «Лесочка» дополнительно снабжен функцией подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников. Комплекс может размещаться на авто- и бронетехнике, железнодорожных платформах и любых стационарных объектах при работе от блока питания, поставляемого с изделием. «Лесочек» способен работать на марше и на ходу обезвреживать радиоуправляемые минно-взрывные устройства перед колонной.

Также выпускаются носимые версии комплекса «Лесочек», выполненные в форм-факторах «рюкзака» и «кейса». Изделия способны блокировать прием и транслирование радиосигналов «посторонними» радиоэлектронными средствами для защиты конфиденциальной информации.

«Обеспечение надежной защиты от беспилотников сегодня актуально для всех стран мира. На выставке в Ханое мы представляем наши решения, способные противостоять современным угрозам и уже продемонстрировавшие свою эффективность в реальных условиях применения. Комплексы „Лесочек“ поставляются в войска и успешно выполняют боевые задачи», — рассказали в «Росэлектронике».

Холдинг также показывает на выставке автоматизированную систему управления общевойсковыми и обеспечивающими формированиями в тактическом звене — АСУВ ТЗ. Разработка обеспечивает вертикальное командное управление и горизонтальное информационное взаимодействие боевых машин и военнослужащих.

Кроме того, «Росэлектроника» представляет малогабаритный комплекс разведывательно-сигнализационных средств тактического звена 1К-144Е. Комплекс обеспечивает скрытое, непрерывное и дистанционное ведение разведки о передвижении живой силы и техники противника в тактической и оперативно-тактической глубине. В состав комплекса входят сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики размером до 20 сантиметров и весом 150-600 граммов. Они заглубляются в грунт, маскируются на местности и обеспечивают непрерывную работу от встроенных элементов питания до 30 суток. Комплекс «видит» движущиеся цели, определяет их тип и траекторию перемещения.

Выставка Vietnam Defence Expo проходит в Ханое с 19 по 24 декабря.

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