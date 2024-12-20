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Военное обозрение

Западная пресса заявляет о якобы отказе Судана от российской военно-морской базы

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе с воодушевлением восприняли свержение власти президента Башара Асада в Сирии, надеясь на то, что Россия лишится своих военных баз в этой стране, хотя пока их судьба находится в подвешенном состоянии.

Как указывается в западной прессе, в первую очередь данные базы служили транзитным узлом для переброски матчасти в Африку, где Москва постепенно усиливает своё влияние. При этом всё же признаётся, что Кремль может создать аналогичные логистические пункты в Ливии.

Однако, как говорится в западных СМИ, для дальнейшего расширения своего присутствия в Африке России требуется хотя бы одна ВМБ в более отдалённых от северной части континента районах. Данной базой может стать Порт-Судан, расположенный в одноименной стране и дающий доступ к водам Восточной Африки.

Судан официально отклонил запрос РФ о создании ВМБ на побережье Красного моря в Порт-Судане, несмотря на продолжающиеся переговоры и предложения военной и экономической помощи

- отмечается в западной прессе, при этом официальных заявлений по поводу якобы отказа от базы не делалось.

Как указывается, появление российской ВМБ в Судане укрепило бы влияние Москвы в Красном море и обеспечило бы стратегический выход в Индийский океан, позволяя контролировать жизненно важные морские пути, в том числе Суэцкий канал.

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Страны
Индия
Ливия
Россия
Сирия
Судан
Персоны
Башар Асад
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