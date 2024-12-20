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Построенные Турцией для Украины корветы «Иван Мазепа» и «Иван Выговский» оснащены мощным разведывательным оборудованием, системами ПВО и ракетным вооружением, позволяющим наносить удары по береговым целям на большое расстояние. С таким заявлением выступил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Украина намерена использовать корветы для «защиты» гражданского судоходства в акватории Черного моря от российских кораблей, поскольку сделать это катерами и морскими беспилотниками невозможно. Кроме того, Киев намерен «охотиться» на российские субмарины, так как корветы оснащены торпедами. Также они рассматриваются как платформы для беспилотных и безэкипажных систем. В общем, эти два корвета должны выполнять все задачи украинского флота, потому что они «многоцелевые».

Нельзя решить все проблемы только морскими дронами, даже вопросы ПВО. Чтобы защитить гражданские суда в море, которые следуют морскими путями далеко от побережья, надо иметь достаточно мощную ПВО, а она очень габаритная и тяжелая. Также корветы оснащены торпедами и рассматриваются как платформы для беспилотных и безэкипажных систем.

- заявил Неижпапа*.

На данный момент первый корвет «Иван Мазепа» проходит испытания и в скором времени должен войти в состав ВМС Украины. Предполагается, что Киев не будет перегонять его в Одессу, опасаясь прилета российских ракет. В этом случае он может уйти в ту же Британию, где до сих пор болтаются два украинских тральщика. Второй корвет «Иван Выговский» достраивается после спуска на воду.