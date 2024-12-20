Дуэльный комплекс: смогут ли западные системы ПВО противостоять «Орешнику»

Какие средства ПРО теоретически могут быть задействованы для защиты от российской ракеты средней дальности

В ходе прямой линии Владимир Путин предложил провести технологическую дуэль между российским ракетным комплексом средней дальности «Орешник» и западными системами ПВО и ПРО, отметив, что шансов сбить гиперзвуковую ракету у противника нет. Какие противоракетные системы западные страны могли бы гипотетически выставить против новой российской разработки и чем бы эта дуэль закончилась — в материале «Известий».

Дуэль ХХI века

Владимир Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в возможностях «Орешника», и предложил иностранным экспертам выбрать любой объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

— Пусть они (западные эксперты, сомневающиеся в «Орешнике» — Ред.) предложат нам и пусть предложат тем на Западе и США, кто им платит за их анализ, произвести некий технологический эксперимент, скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесём туда удар «Орешником», и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, — сказал глава государства.

У противника нет шансов сбить ракеты «Орешник», сказал президент, комментируя мнение некоторых иностранных экспертов о том, что западные средства ПРО и ПВО якобы могут сделать это на стадии пуска.

— Теперь представим себе, что наша система стоит на удалении две тысячи километров. Просто даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут, — сказал Владимир Путин, уточнив, что у «Орешника» через несколько секунд начинается разведение боевых блоков.

— И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты, — сказал он.

Кроме того, президент обратил внимание, что дальность российского комплекса составляет до 5,5 тыс. км.

Также Верховный главнокомандующий заметил, что «Орешник» — новый вид вооружения, основанный на современных российских разработках.

— Это современное, очень новое оружие. Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперёд. Все то же самое по «Орешнику». Да, были разработки, причём, кстати говоря, разработки уже российского периода времени, — сказал президент, комментируя утверждения на Западе о том, что «Орешник» якобы является модификацией советского оружия.

Владимир Путин добавил, что на этапе разработки этой системы ученые, инженеры и конструкторы думали о ее возможностях и согласовывали свою позицию с заказчиком в лице Минобороны РФ.

Президент уточнил, что в конце концов данный вопрос дошел до него, и он принял участие в окончательном решении по производству систем «Орешник» — в том числе по масштабам и срокам выпуска.

Первым на предложение устроить технологическую дуэль отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, предложив свою помощь в выборе объекта в Киеве для эксперимента с баллистическим комплексом.

Какие комплексы ПРО и ПВО могут выставить против «Орешника»

Набор систем ПРО и ПВО, которые хотя бы теоретически могут противодействовать «Орешнику», довольно ограничен, рассказал «Известиям» редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

— Во-первых, это комплекс Patriot производства США, — отметил он. — Здесь надо понимать, что Patriot выполняет обстрел в определенном секторе и для обеспечения повышенных возможностей этой системы ее придется массировать. То есть ставить большое количество пусковых установок в несколько эшелонов, зоны поражения которых будут перекрывать друг друга.

Но «Патриот» не самая лучшая система на Западе, отметил эксперт.

— Можно также вспомнить американскую систему THAAD, — сказал он. — Она работает на заатмосферном участке полета ракет и в теории может попытаться сбить боеголовки за пределами атмосферы до того, как они разойдутся каждая по своей траектории. Но в случае с «Орешником» это, скорее всего, может и не получиться. По словам президента боеголовки «Орешника» расходятся по своим индивидуальным траекториям задолго до финального этапа полета. Это первый момент. Второй, сама по себе THAAD — система противоракетная. Однако эффективная работа против ракет-мишеней, либо старых ракет, — это одно. А работа по гиперзвуковому «Орешнику» — совсем другая история.

Дмитрий Корнев отметил, что израильская система ПРО Arrow тоже считается достаточно эффективной.

Запуск ракеты израильского комплекса ПРО Arrow Источник изображения: Фото: US Navy

— Но гиперзвуковые блоки, которые используют иранские ракеты, достигали целей на территории Израиля, — напомнил он. — И Arrow не смогла обеспечить высокого процента поражения. В случае с «Орешником», скорее всего, вероятность будет еще ниже, потому что он гарантированно обладает более совершенными возможностями, чем иранские изделия. С учетом всего вышесказанного, можно резюмировать, что какие бы системы ПРО и ПВО не были собраны со всего мира, они действительно вряд ли смогут эффективно противостоять «Орешнику».

Есть еще система ПРО Aegis — морского и наземного базирования, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.

— В Киеве ее разместить невозможно — корабль туда не подвести, а на строительство стационарной системы уходит несколько лет, — сказал он. — В теории она должна показать максимальные результаты. Но ни американская Aegis, ни израильская Arrow не создавались для использования против маневрирующих боевых блоков. Они рассчитаны на перехват обычных баллистических ракет, преимущественно без разделяющейся боевой части. То есть против северокорейских и иранских изделий. Для них трудной целью был бы даже советский комплекс средней дальности «Пионер» 1970-х годов, с возможностью прорыва ПРО.

Что известно об «Орешнике»

"Известия" писали, что боевые характеристики «Орешника» пока не разглашаются, но президент России уже заявил, что боевые блоки атакуют цель со скоростью 10М, около 3 км/с. Дальность — до 5500 км. Это мобильная система на многоосном шасси.

«Орешник» заявлен как неядерная ракетная система, массированное применение которой может сравниться по разрушительности с атомным оружием, что переводит ее в разряд неядерного средства сдерживания.

Ущерб, сравнимый с наносимым ядерной боеголовкой, «Орешник» создает за счет применения многоэлементной боевой части — то есть по цели применяется не одна боеголовка, а сразу несколько. Боевая часть ракеты может проникать в толщу земли на десятки метров и бетонные перекрытия бункеров не будут ему помехой.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Юлия Леонова