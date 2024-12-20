Польский обозреватель: уровень российской экипировки против дронов вызывает изумление

Источник изображения: topwar.ru
В сети распространяются кадры, показывающие самодельные качели с прикрепленными к ним дронами. На этом незамысловатом тренажёре российские бойцы отрабатывают навыки уклонения от приближающихся беспилотников.
- говорится в издании Defence24.
Как указывается, всем и так ясно, как выглядит современное поле боя и насколько важную роль на нём играют БПЛА. Киев заявляет, что поставляет своим военным 12-15 тыс. FPV-дронов в месяц.
- отмечается в издании.
Дробовик позволяет поражать дроны, детекторы дают время укрыться от них. Когда же все средства защиты терпят неудачу, остаётся лишь уклоняться от воздушных атак, чему и учат бойцов.
Источник изображения: topwar.ru
- пишет польский обозреватель, указывая, что детекторы дронов встречаются в ВС РФ повсеместно.
Также совершенствуется тактика применения БПЛА, которые могут выжидать противника в засаде и внезапно атаковать его. Активно внедряются беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю.
- полагает обозреватель.
Сообщается об активном применении «ложных целей»: участок фронта насыщается дронами, часть из которых являются приманками, в то время как другие несут на себе средства поражения, в том числе термобарические заряды.
- делает вывод польский обозреватель.