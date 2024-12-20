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Военное обозрение

Польский обозреватель: уровень российской экипировки против дронов вызывает изумление

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Источник изображения: topwar.ru

В сети распространяются кадры, показывающие самодельные качели с прикрепленными к ним дронами. На этом незамысловатом тренажёре российские бойцы отрабатывают навыки уклонения от приближающихся беспилотников.

Хотя эти кадры вызвали множество саркастических комментариев, они, к сожалению, являются симптомом усиливающейся в российской армии подготовки бойцов к борьбе с дронами

- говорится в издании Defence24.

Как указывается, всем и так ясно, как выглядит современное поле боя и насколько важную роль на нём играют БПЛА. Киев заявляет, что поставляет своим военным 12-15 тыс. FPV-дронов в месяц.

Российская армия также активно использует беспилотники, совершенствует тактику боя с применением БПЛА и улучшает противодействие им, в том числе ещё на уровне обучения солдат

- отмечается в издании.

Дробовик позволяет поражать дроны, детекторы дают время укрыться от них. Когда же все средства защиты терпят неудачу, остаётся лишь уклоняться от воздушных атак, чему и учат бойцов.

Источник изображения: topwar.ru

Уровень российской индивидуальной экипировки против БПЛА вызывает изумление

- пишет польский обозреватель, указывая, что детекторы дронов встречаются в ВС РФ повсеместно.

Также совершенствуется тактика применения БПЛА, которые могут выжидать противника в засаде и внезапно атаковать его. Активно внедряются беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю.

Такой летательный аппарат, хотя и имеет ограниченную дальность действия, как и ПТУР с проводным наведением, но он устойчив к помехам, поскольку не зависит от радиочастот

- полагает обозреватель.

Сообщается об активном применении «ложных целей»: участок фронта насыщается дронами, часть из которых являются приманками, в то время как другие несут на себе средства поражения, в том числе термобарические заряды.

Обучение борьбе с БПЛА – это лишь верхушка айсберга: российские войска постоянно учатся применять беспилотники и бороться с ними. И это крайне опасно

- делает вывод польский обозреватель.

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