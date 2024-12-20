Минобороны РФ заявило, что на атаку ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow на предприятие в Ростовской области будет ответ

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны России пообещало ответ на попытку удара ВСУ 18 декабря ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

"Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"18 декабря 2024 г. с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow", - сообщило Минобороны РФ.

"В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - сказано в сообщении.