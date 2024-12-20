The Times: Британия стремится занять новую роль лидера в конфликте на Украине

Британия допустила отправку на Украину своих солдат для обучения ВСУ, пишетThe Times. Лондон выкраивает для себя новую роль лидера в этом конфликте. Однако когда Россия нанесет удар по этим солдатам, Британия может очень быстро оказаться в состоянии войны с ней.

Во время визита в Киев министр обороны Великобритании также пообещал новые поставки оружия и больше денег в один из самых "критических моментов" в вооруженном конфликте с Россией.

Британские войска могут быть отправлены на Украину для обучения ВСУ, поскольку Великобритания стремится выкроить для себя новую роль лидера в этом вооруженном конфликте, заявил ее министр обороны.

Джон Хили сказал, что Британии нужно "сделать подготовку более соответствующей тому, в чем нуждаются украинцы". Он не исключил, что такая подготовка будет проводиться не в Соединенном Королевстве, а в этой истерзанной войной стране.

"Мы должны облегчить украинцам доступ, и мы должны работать с украинцами, чтобы помочь им создать мотивацию и призвать больше новобранцев", — сказал он изданию Times во время визита на Украину. Отвечая на вопрос, означает ли это, что подготовка украинских новобранцев будет вестись не только в Великобритании, но и на Украине, министр заявил: "Мы будем использовать любые возможности, чтобы ответить на то, чего хотят украинцы. Ведь воюют они".

Журналисты Times были единственными представителями СМИ, сопровождавшими Хили в поездке, которая состоялась спустя несколько часов после подрыва высокопоставленного российского генерала бомбой, спрятанной в Москве в электросамокате.

Хили сказал, что он представит своему украинскому коллеге Рустему Умерову план из пяти пунктов с подробностями того, как Великобритания усилит свою поддержку Украины в предстоящем году. План предусматривает увеличение числа украинцев, обучаемых британскими военными, а также предоставление новых вооружений, дополнительных денег и поддержку оборонной промышленности.

По пути в Киев Хили сказал, что сейчас "один из самых критических периодов конфликта", а затем добавил: "Год заканчивается, но военные действия — нет. Пришло время еще больше активизировать поддержку Украины на всех фронтах".

Хили сказал, что крайне важно вести переговоры "с позиции силы, а не слабости". Это признак того, что Британия не согласна с избранным президентом Дональдом Трампом, утверждающим, что сейчас самое время заключить сделку с президентом Путиным.

Министр обороны подверг критике утверждение Трампа о том, что он может прекратить российско-украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность в январе будущего года. Хили сказал: "Любой, кто думает, что переключиться с военных действий на переговоры просто, упускает из виду то обстоятельство, что можно вести переговоры и одновременно сражаться. Переговоры могут быть успешными, а могут и не привести к заключению соглашения".

Хили заявил, что украинцам необходимо и дальше наращивать свою способность бороться и сдерживать врага. "Мы не можем расслабляться", — сказал он.

За несколько часов до этого украинцы совершили самое резонансное убийство высокопоставленного российского генерала, которого Киев обвинял в организации незаконного применения химического оружия на поле боя. Хили назвал генерал-лейтенанта Игоря Кириллова "плохим человеком".

Россия имеет преимущество на всей линии фронта на Украине, а Путин пытается взять под свой контроль как можно больше территорий до начала мирных переговоров. Западные руководители говорят, что последние потери Украины на поле боя являются следствием мощи российских контратак и отсутствия подготовленной обороны у украинцев.

"Украина находится под давлением, но мы можем оказать давление и на Путина, —сказал Хили. — Россия не может победить. Мы можем оказать гораздо больше давления на Россию. Я вижу свою задачу в качестве министра обороны в том, чтобы усилить наше лидерство по Украине".

Сегодня Великобритания проводит подготовку украинских войск в основном у себя, но это трудно с точки зрения логистики и отнимает много времени. С начала вооруженного конфликта на Украине Британия в рамках многонациональной военной операции под кодовым названием Operation Interflex подготовила у себя десятки тысяч украинских военнослужащих. Эта программа обучения осуществляется с тех пор, как долгосрочная программа британской армии Orbital по подготовке военнослужащих на Украине была приостановлена в 2022 году.

После этого британских военных небольшими группами отправляют на Украину для оказания помощи в медицинской подготовке, хотя детали этой миссии по большей части засекречены. В основном подготовка украинцев проходит в Великобритании. Обучая украинские войска на самой Украине в относительно безопасных местах на западе страны, британские солдаты и сами смогут научиться навыкам ведения боя у украинцев и получить возможность испытывать новейшие образцы вооружений, создаваемых для ведения войны.

Украинцы настаивают на том, чтобы Великобритания, Франция и другие страны вместо этого направили на Украину свои войска, как это было до начала вооруженного конфликта.

Однако есть опасения, что расширение британского присутствия на Украине подвергнет солдат опасности. Если Россия нанесет по ним удар, Британия может очень быстро оказаться в состоянии войны с ней.

Один украинский военный источник ранее заявил, что перевод процесса подготовки на территорию Украину послужит "мощным военно-политическим сигналом" для других и для самой России. Он сказал, что это также положит начало "фактическому" развертыванию военной инфраструктуры НАТО на Украине и станет "мощным сдерживающим фактором".

Некоторые страны НАТО также обсуждали идею отправки западных войск на Украину для охраны критической инфраструктуры, чтобы высвободить больше украинцев для ведения военных действий на фронте. Однако это план не получил достаточной поддержки.

Хили не захотел обсуждать идею Зеленского о раскрытии натовского зонтика безопасности на украинской территории, которая неподконтрольна России, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Москвы в сторону Киева.

Украинскую тему, среди прочих, обсуждали 2 декабря на переговорах во Флориде руководитель аппарата Стармера Морган Максуини и Сьюзан Уайлс, которая будет возглавлять аппарат Дональда Трампа.

В ходе лейбористской дипломатии улыбок Максуини и советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл также обсудили совместную работу с США по выработке политики в отношении Китая и Ближнего Востока.

Кроме того, Максуини встретился с конгрессменом Майком Уолтцем, которого Трамп намерен сделать советником по национальной безопасности, о чем сообщило издание Telegraph.

В среду бывший российский президент Дмитрий Медведев назвал редакторов Times "паршивыми шакалами" и "законными военными целями". Так этот близкий соратник Путина отреагировал на передовицу, где убийство российского генерала было названо "законным актом обороны".

Сэр Кир Стармер подверг критике высказывания Медведева, назвав их "проявлением отчаяния".

Автор: Лариса Браун (Larisa Brown)