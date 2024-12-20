infoBRICS: откровенная ложь Запада о Сирии начала всплывать наружу

История лжи в западных ведущих СМИ насчитывает несколько веков, пишет infoBRICS. Свержение режима Асада дало новый виток развития для создания сфабрикованных дел и фейков. Цель одна: выработать нарратив, который убедит американцев и европейцев бороться за "правое дело".

Драголюб Боснич

История откровенной лжи в американских и западных ведущих СМИ насчитывает несколько веков. Основная пропагандистская машина настолько тесно переплетена с воинствующей олигархией, что почти всегда выступает в качестве своеобразного авангарда бесконечных войн и агрессии США против всего мира. Один из самых ранних известных примеров — это то, что произошло во время испано-американской войны 1898 года. Вашингтон использовал СМИ, чтобы склонить общественное мнение в пользу войны, в частности, публикуя сенсационные статьи о затоплении броненосного крейсера "Мэн" в порту Гаваны, несмотря на то что Испания почти наверняка была непричастна к этому инциденту. Более поздние примеры включают маккартизм или так называемую "Красную угрозу" в 1950-х годах (включает в себя политические репрессии и кампанию по распространению страха перед коммунистическим и советским влиянием на американские институты — прим. ИноСМИ).

Это подготовило американскую общественность к агрессии США во Вьетнаме, кульминацией которой стал полностью сфабрикованный инцидент в Тонкинском заливе в 1964 году. Результаты были катастрофическими: погибло около пяти миллионов человек (хотя эта цифра может быть гораздо выше). Следует отметить, что никто в Америке не был осужден за ужасные зверства во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. В последующие десятилетия основная пропагандистская машина продолжала производить фейки, чтобы оправдать другие войны США. Например, в 1990-е годы было создано бесчисленное множество фейков о "злых сербах". Демонизация целой нации использовалась для развала и уничтожения Югославии, что привело к гибели сотен тысяч людей и миллионам беженцев.

Доминирование политического Запада в СМИ не имело себе равных. Воинствующей олигархии так понравились результаты 1990-х годов, что они с удовольствием повторили их в 2000-х годах. И Афганистан, и Ирак подверглись нападению под откровенно ложными предлогами, что вновь привело к гибели миллионов людей и десяткам миллионов разрушенных жизней. И хотя США/НАТО потерпели унизительное поражение в Афганистане, они продолжили свою агрессию на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии. Они провернули аферу с "несуществующим [иракским] оружием массового поражения (ОМП)" в Сирии, обвинив Дамаск в использовании химического оружия. Очевидно, никаких реальных доказательств тому так и не было предоставлено, а попытки сфабриковать их приводили к различным комичным ситуациям.

Например: основная пропагандистская машина показывала, что взаимодействие так называемых "специалистов" с предполагаемыми "нервно-паралитическими веществами" приводило к практически мгновенной смерти, что ясно указывало на то, что вещества, показанные по телевизору, не были настоящим химическим оружием. Однако это не помешало правительству США использовать эти фейковые сообщения для оправдания вторжения в Сирию (которое так удобно и эвфемистически называется "сирийской гражданской войной"). К 2024 году в Сирии погибли сотни тысяч человек, а еще десятки миллионов стали беженцами и внутренне перемещенными лицами. Хуже того, 8 декабря режим Асада был свергнут, и теперь страна на долгие годы (если не на десятилетия) погрузилась в хаос. И все же фейки продолжают появляться даже сейчас.

После того, как повстанцы, поддерживаемые НАТО, захватили эту несчастную ближневосточную страну, основная пропагандистская машина получила возможность делать все, что захочет. Но они остаются такими же дилетантами, как и раньше (если даже не больше). В качестве источника информации они используют так называемые "Белые каски" — организацию, которая давно была дискредитирована за связи с разведкой США/НАТО и различными террористическими группировками. "Горячей темой" сейчас является тюрьма "Седная", которую политический Запад называет "человеческой скотобойней", используемой "злым диктатором Асадом". Телеканал CNN (ну а кто же еще?) выпустил сюжет о человеке, который якобы содержался в "жестокой секретной" тюрьме в течение трех месяцев. Есть только одна "маленькая" проблема — вся эта история была полностью сфабрикована (ну кто бы мог подумать, да?).

Теперь основная пропагандистская машина пытается "сохранить лицо", утверждая, что "освобожденный заключенный" является офицером разведки Асада, который хотел ввести в заблуждение "бедных и честных журналистов" CNN. Интересно, что те же самые американские СМИ никогда не проявляли беспокойства по поводу реальных "камер пыток", таких как печально известная "Абу-Грейб", где американские оккупационные силы пытали иракцев. Следует отметить, что никто так и не был привлечен к ответственности за военные преступления США. Однако откровенная ложь о свергнутом режиме Асада продолжается. Сейчас сложилась абсурдная ситуация: "жертвы пыток" прыгают "не на той ноге". "Бедолаги" якобы пережили "настолько жесткие пытки", что даже не могут сказать, какая нога у них "сломана". Есть и дети, которые "годами ищут своих родителей".

Кроме того, есть "свидетельство" отца легендарного мальчика, которого якобы 14 лет продержали в тюрьме "Седная". И с этой историей не было бы никаких проблем, если бы не одно но: мальчику, о котором идет речь, всего 10 лет. Но я бы не хотел показаться сторонником теорий заговора, ведь кто знает? Может быть, эти "высокообразованные и просвещенные умеренные повстанцы" использовали всю эту "свободу и демократию", которую им внушили, чтобы путешествовать во времени. И если говорить о "свободе и демократии" в Сирии, то, похоже, что сейчас они достигли заоблачных высот. Там нет абсолютно "никаких нарушений свободы слова", а городские площади заполнены "радостными проявлениями полного уважения к правам человека". Конечно, не обошлось без нескольких обезглавливаний и повешений, но это небольшая плата за "свободу и демократию", не так ли? Шутки шутками, но американские СМИ действительно столкнулись с серьезной проблемой.

Теперь они изо всех сил пытаются обелить этих повстанцев. Но это оказалось слишком сложным делом. Джеймс Лонгман, журналист ABC News, был вынужден попросить этих "умеренных демократических повстанцев" снять нашивки с символикой ИГИЛ*. И кто может его за это винить? Мы не можем допустить, чтобы "российскую дезинформацию" показывали в прямом эфире. Это, безусловно, показывает, как основная пропагандистская машина видит "журналистику".

Как уже упоминалось ранее, все дело в создании нарративов, которые можно было бы продать американской и европейской общественности и заставить ее поддержать некое "правое дело". Очевидно, что любые сообщения, которые могут подорвать это, подвергаются быстрой "проверке фактов", потому что не дай Бог кто-нибудь увидит всю эту "российскую дезинформацию" и получит "неправильное представление".

* Признана террористической организацией и запрещена в РФ