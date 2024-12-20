Ковальчук указал на роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море

Ковальчук: Путин сделал немыслимое, восстановив влияние РФ в Черном море

Российский лидер Владимир Путин сделал немыслимое, восстановив влияние РФ в Черном море. Об этом 19 декабря заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

На лекции «Арктический вектор России» в СПбПУ им. Петра Великого Ковальчук отметил, что президент сделал немыслимое, потому что влияние РФ в Черном море восстановлено в существенной мере.

По его словам, страна значительно усилила свои позиции.

Также в ходе лекции он заявил, что приоритетом работы в морской отрасли для России является развитие новых технологий для судостроения, которые лежат в основе новых универсальных атомных ледоколов, новых глубоководных подводных аппаратов, атомного подводного газовоза с ядерной установкой.

До этого, 2 ноября, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что западные страны во главе с США хотят обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России. Для того чтобы предотвратить осуществление данных намерений, Патрушев выступил с идеей создания в РФ единого центра компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ России.