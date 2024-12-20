Иранский беспилотный истребитель Qaher успешно завершил первый цикл лётных испытаний

Источник изображения: topwar.ru

Иранский истребитель Qaher успешно завершил первый цикл лётных испытаний в беспилотной конфигурации.

Об этом на площадке местного авиасалона заявил глава организации авиапромышленности страны IAIO генерал Афшин Хаджефард, слова которого приводит издание Tehran Times. Новый аппарат, как ожидается, будет представлен в ближайшее время.

Qaher-313, изначально спроектированный как одноместный малозаметный истребитель, был модифицирован в разведывательно-ударный БПЛА, сохранив способность совершать взлёт и посадку на коротких дистанциях.

Источник изображения: topwar.ru

Qaher-313 впервые был представлен в 2013 году. Длина самолёта составляет примерно 14 м, размах крыла 8 м. Он оснащён внутренними отсеками для вооружения, способными нести ракеты класса «воздух-воздух» или управляемые бомбы. Машина спроектирована с низким ЭПР и изготовлена из материалов, сводящих к минимуму вероятность обнаружения.

На авиасалоне, участие в котором приняли Россия, Китай, Пакистан и Малайзия, также был представлен беспилотник Mohajer-10, способный совершать 24-часовой полёт на расстояние 2000 км с полезной нагрузкой 300 кг. Этот БПЛА работает на высоте до 7000 м с максимальной скоростью 210 км/ч и оснащён средствами РЭБ и разведки.