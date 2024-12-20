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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин

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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста.
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста.
Источник изображения: © РИА Новости Наталья Селиверстова

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что выполнил поручение бывшего главы государства Бориса Ельцина беречь Россию, а страна отошла от края пропасти.

"Я считаю, что не просто уберег (страну), я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос, смог ли он уберечь страну, как просил его Ельцин при передаче власти.

Как сказал Путин, Ельцин был "приятен" Западу до того, как заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН. "Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал о том, что это противоречит международному праву и Уставу ООН, как только он сказал, что это недопустимо - в современной Европе наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, тут же начали его обзывать", - заявил президент России.

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Путин Владимир
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