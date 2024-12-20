Греческие военные забраковали американские корабли прибрежной зоны

Министр обороны Греции Никос Дендиас, выступая в парламенте Греции, отверг предложение о приобретении у США списанных кораблей прибрежной зоны типа LCS. При этом он упомянул проблемы с их двигательными установками и многомиллионные расходы на ремонт.

Как уточняет Naval News, Никос Дендиас подверг критике письмо госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором упоминался ряд систем вооружения, боевой техники и кораблей, которые Вашингтон намерен предоставить Греции.

Корабль прибрежной зоны "Детройт" (класс LCS, тип "Фридом"), США Википедия

Отвечая на вопросы представителей парламентских партий, министр обороны подчеркнул непригодность предлагаемых кораблей типа "Фридом" для греческого флота.

"Я горжусь двумя заключенными с Соединенными Штатами соглашениями в военной сфере. Но было бы абсурдно принять предложение о поставке кораблей LCS без исправления недостатков двигательной установки! Вдобавок они хотели, чтобы мы заплатили по 50 млн долларов за каждый из них. Нет, тысячу раз нет!" – заявил Никос Дендиас.

Министр обороны Греции впервые публично высказался о возможном приобретении кораблей типа LCS в феврале этого года. Тогда он сказал журналистам: "Эти корабли требуют дополнительных систем. Мы изучаем, сможем ли установить их. Мы дали ясно понять, что эти корабли нас интересуют только в том случае, если будут предложены в качестве бесплатной передачи. И только как временное решение, пока мы не определимся с выбором фрегата следующего поколения".

Как отмечает Naval News, на данный момент из эксплуатации выведены уже пять кораблей прибрежной зоны типа "Фридом". Все они столкнулись с конструктивными недочетами двигательной системы, исправление которых было признано американским флотом нецелесообразным с точки зрения финансовых затрат. Также критике подверглась слабая вооруженность этих кораблей.

Напомним, что серия LCS реализована двумя основными подрядчиками по альтернативным проектам. Корабли типа "Фридом" разработаны консорциумом, возглавляемым Lockheed Martin. Они сконструированы по традиционной схеме. Вариант "Индепенденс" представляет собой тримараны и производится компанией Austal USA.

Водоизмещение кораблей типа "Фридом" – 2862 тонны, длина корпуса – 115,3 метра, ширина – 17,5 метра. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 30 узлов и совершать переходы на дальность до 4500 морских миль.

Корабли этого типа вооружены 57-мм артустановкой Mk.110, зенитными ракетами RIM-116, 324-мм торпедами, а также 30-мм пушками и 12,7-мм пулеметами. Кроме того, на борту могут базироваться два вертолета типа MH-60R/S "Сихок" и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа MQ-8 "Фаер Скаут".