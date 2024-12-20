«Превратилась в колёсный танк»: Польша закупила модернизированную бронемашину Rosomak-L

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На днях Минобороны Польши заключило контракт с местными компаниями Huta Stalowa Wola SA (отвечает за боевой модуль) и Rosomak SA (изготовит шасси) на поставку в 2027-2028 годах 80 бронемашин Rosomak-L 8х8; предусматривается возможность расширения заказа. Стоимость соглашения, включая пакеты обучения и МТО, составляет 4,3 млрд злотых (около €1 млрд).

Мы хотим закупать технику, но по реальным ценам и в предсказуемые сроки

- заявил глава военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

Как он пояснил, учитывая возможности польской оборонки, «эти поставки произойдут очень быстро, даже молниеносно». По его словам, Rosomak-L – это выпускаемая по лицензии машина [местная версия финского БТР Patria AMV] в новом, удлинённом варианте, с повышенной вместимостью, с более мощным двигателем и лучшей баллистической защитой, сохранившая при этом амфибийные возможности (которые были улучшены за счёт новой перегородки).

Она настолько хорошо оснащена польскими инженерами, что, я думаю, сегодня финны завидуют тому, как мы смогли построить версию L и модернизировать Rosomak KTO

- отметил министр, указав, что новое правительство стремится разместить половину заказов на вооружение в местной промышленности.

Источник изображения: topwar.ru

В PGZ [примерный аналог «Ростеха»] указали, что подрядчики должны достичь производственных показателей по изготовлению различных бронемашин, в частности, выйти с 2026 года на ежегодное изготовление не менее 120 САУ Krab и БМП Borsuk с перспективой выпуска до 160 экземпляров.

Ранее МО уже закупало Rosomak с башней ZSSW-30 (в 2023 – 70 ед., в июле – 58 ед., но в варианте с более коротким корпусом, что лишило их возможности плавать): всего до конца 2028 года армия должна получить в общей сложности 208 таких машин.

ZSSW-30 снаряжена 30-мм автоматической пушкой Mk44S Bushmaster II и сдвоенной ПУ для ПТУР Spike LR. В качестве дополнительного вооружения выступает спаренный 7,62-мм пулемёт. Производитель указывает углы наведения от -9 до +60°, что означает возможность борьбы как с наземными, так и с воздушными целями.

Как отмечается в немецком издании Hartpunkt, установка столь мощного вооружения «превратила БТР Rosomak в колёсный танк».