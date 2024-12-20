Дания выделит $293 млн на усиление ПВО Украины

Кроме того, в пакете помощи предусмотрены средства на "эксплуатацию украинских F-16"

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Дании проинформировало Совет по иностранным делам, в который входят представители парламентских партий, о 23-м пакете военной помощи Киеву. 2,1 млрд крон ($293 млн) пойдут на усиление "возможности противовоздушной обороны и боевой авиации Украины", сообщает Минобороны королевства.

Украинская ПВО будет усилена с помощью "международных партнеров Дании", поясняется в сообщении. Кроме того, в пакете помощи предусмотрены средства на "эксплуатацию украинских F-16". Также в сотрудничестве со Швецией Дания передаст несколько боевых машин пехоты CV90.

C февраля 2022 года военная помощь Дании Украине составила около 7,2 млрд евро, гражданская - около 693 млн евро.