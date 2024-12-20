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Flotprom

В Нагасаки спустили на воду десятый фрегат типа "Могами"

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В четверг, 19 декабря, на верфи Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки спустили на воду десятый фрегат класса "Могами", предназначенный для ВМС Японии. Как уточняет Naval News, в общей сложности японский флот заказал 12 таких кораблей.

Новый корабль назван в честь реки Нагара, которая протекает через префектуру Гифу и впадает в залив Исэ. Все фрегата типа "Могами" получают наименования в честь известных рек в Японии.

Спуск на воду фрегата "Нагара", Япония

Mitsubishi Heavy Industries


Теперь специалисты верфи в Нагасаки приступят к оснащению корабля перед его испытаниями и передачей японскому флоту. Ожидается, что его введут в строй до конца марта 2026 года.

Mitsubishi Heavy Industries реализует программу строительства фрегатов типа "Могами" (30FFM) в качестве генподрядчика. Головной фрегат заложили на верфи MHI в октябре 2019 года, в марте 2021 года спустили на воду, а в апреле 2022 года передали заказчику. К настоящему времени в составе японских ВМС несут службу уже шесть таких кораблей.

Изначально японский флот планировал приобрести 22 фрегата класса "Могами", однако теперь программу скорректировали и серия ограничится 12 кораблями. А еще 12 фрегатов построят по новому проекту, разработка которого продолжается.

Полное водоизмещение фрегата класса "Могами" – около 5500 тонн, длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабль развивает скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

Фрегат вооружен 127-мм артустановкой Mk.45 от BAE Systems, ракетной установкой вертикального пуска Mk.41, противокорабельными ракетами "Тип-17" с дальностью поражения до 400 км, дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами, 324-мм торпедами "Тип-12" и минами.

На борту сможет базироваться один многоцелевой вертолет, а также различные подводные беспилотные аппараты для противоминной борьбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Mark 41
Компании
BAE Systems
MHI
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