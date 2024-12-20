Президент РФ: Считаю Израиль главным бенефициаром происходящего в Сирии

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Турецкий репортёр задал вопрос президенту России вопрос о положении дел в Сирии. При этом журналист информагентства «Анадолу» акцентировал внимание на том, что Израиль оккупировал значительные территории Сирии, пользуясь моментом.
Журналист:
Президент России подчеркнул, что израильская армия действительно заняла значительные территории на юге Сирии. Продвижение ЦАХАЛ составило более 60 км по ширине и около 20 км в глубину территории САР. К настоящему моменту израильские войска подошли на расстояние около 18 км к Дамаску.
При этом Владимир Путин указал на то, что считает именно Израиль главным бенефициаром последних событий в Сирии.
Однако Владимир Путин напомнил и о том, что у Турции в этом тоже есть свой интерес. На севере Сирии именно протурецкие формирования занимают значительные территории.
Путин:
Президент России напомнил, что в регионе существует и крайне сложный курдский вопрос.
Владимир Путин:
Так Владимир Путин дал понять, что и у Турции в такой ситуации тоже возникает немало проблем, в том числе с теми же курдами, которые, конечно же, не против создания собственного государства.
Путин: