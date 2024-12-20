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Военное обозрение

Президент РФ: Считаю Израиль главным бенефициаром происходящего в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкий репортёр задал вопрос президенту России вопрос о положении дел в Сирии. При этом журналист информагентства «Анадолу» акцентировал внимание на том, что Израиль оккупировал значительные территории Сирии, пользуясь моментом.

Журналист:

Израильская армия осуществляет оккупацию территории Сирии. Прокомментируйте эту ситуации.

Президент России подчеркнул, что израильская армия действительно заняла значительные территории на юге Сирии. Продвижение ЦАХАЛ составило более 60 км по ширине и около 20 км в глубину территории САР. К настоящему моменту израильские войска подошли на расстояние около 18 км к Дамаску.

При этом Владимир Путин указал на то, что считает именно Израиль главным бенефициаром последних событий в Сирии.

Однако Владимир Путин напомнил и о том, что у Турции в этом тоже есть свой интерес. На севере Сирии именно протурецкие формирования занимают значительные территории.

Путин:

Я понимаю, что для Турции важна безопасность, что нужно гарантии на границах.

Президент России напомнил, что в регионе существует и крайне сложный курдский вопрос.

Владимир Путин:

В самой Турции миллионы курдов. По всему региону их не менее 30-35 миллионов. И курды – серьёзные ребята. Да, они потеряли Манбидж, но потеряли с боями.

Так Владимир Путин дал понять, что и у Турции в такой ситуации тоже возникает немало проблем, в том числе с теми же курдами, которые, конечно же, не против создания собственного государства.

Путин:

Мы надеемся, что Израиль всё же выведет свои войска из Сирии. В целом же мы выступаем за соблюдение международных норм и за территориальную целостность Сирии
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
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