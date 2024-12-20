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РИА Новости

Путин рассказал, почему решил назначить Цивилеву замминистра обороны

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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: Белоусов предложил назначить Цивилеву замминистра обороны

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что предложение назначить Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ поступило ему от главы министерства Андрея Белоусова.

"Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда ("Защитники Отечества" — ред.) перешла на работу в министерство обороны, но потом всё-таки уступил предложению министра Белоусова, потому что он мне сказал, что он полагает целесообразным потом организовать такую бесшовную работу. То есть, и с теми ребятами, которые остаются в рамках Вооруженных сил, в рамках министерства обороны, и с теми, кто ещё воюет, но нуждается в каких-то мерах поддержки, и с теми, кто уже вышел за периметр министерства обороны", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

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