Флот Южной Кореи усилился фрегатом нового поколения

В среду, 18 декабря, на верфи компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане состоялась церемония передачи ВМС Южной Кореи боевого корабля нового поколения "Чхунгнам" – первого фрегата в третьей партии класса FFX. Как отмечает Naval News, всего лишь три недели назад в Ульсане ввели в строй головной эсминец второй партии класса KDX-III.

В марте 2020 года компания Hyundai Heavy Industries подписала контракт c Управлением оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) на детальное проектирование и строительство фрегатов нового поколения. В декабре 2022 года первый из них, "Чхунгнам", спустили на воду. Спустя два года корабль пополнил состав южнокорейского флота.

Фрегат "Чхунгнам", Южная Корея Hyundai Heavy Industries

Фрегат оснащен разработанной в Южной Корее интегрированной мачтой с четырехсторонней РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая значительно расширяет возможности ПВО. Также корабль получил систему вертикального пуска ракет (KVLS) местной разработки, которая позволяет применять широкий спектр боеприпасов. Кроме того, "Чхунгнам" использует гидроакустические системы для обнаружения подводных угроз.

Ранее, во время визита на верфь в Ульсане, журналисты Naval News выяснили у представителей Hyundai Heavy Industries, что в будущем фрегаты типа "Чхунгнам" планируется вооружить некоторыми системами, разработка которых еще не завершена. В частности, речь идет об арткомплексах ближнего боя CIWS-II от компании LIG Nex1.

В общей сложности южнокорейский флот планирует принять на вооружение шесть фрегатов типа "Чхунгнам": три корабля должна поставить компания SK Oceanplant в 2026–2027 годах, еще два – Hanwha Ocean в 2027–2028 годах.

Водоизмещение фрегата составляет 4300 тонн, длина корпуса – 129 метров, ширина – 14,8 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODLOG, корабль способен развивать скорость до 30 узлов.

Штатное вооружение корабля включает 127-мм артустановку, противокорабельные ракеты SSM-700K, зенитные ракеты системы K-SAAM и 324-мм торпеды K-745.