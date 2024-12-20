«Взять на себя ответственность и улететь»: США заказали новый самолёт «Судного дня»

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18 декабря ВМС США заключили контракт с американским концерном Northrop Grumman стоимостью $3,549 млрд, предусматривающий изготовление одного самолёта E-130J для замены E-6B Mercury, которые выполняют миссию TACAMO (буквальный перевод – «взять на себя ответственность и улететь»).

Машины «Судного дня», как их называют в США, обеспечивают связь с подводными лодками, несущими баллистические ракеты, МБР наземного базирования и с бомбардировочной авиацией, оснащённой ЯО.

Основная задача таких самолётов – передавать сообщения о чрезвычайных ситуациях стратегическим силам, когда наземные системы связи недоступны или повреждены. Они оснащены средствами связи VLF от компании Collins Aerospace, работающими на очень низких частотах.

Концепт E-130J. Источник: topwar.ru

Изготовление первого самолёта E-130J началось в ноябре 2024 года, а его передача флоту запланирована на 2026 год. Пока что заказан только один борт. Он будет эксплуатироваться 1-м крылом стратегической связи, базирующимся в Оклахоме.

Миссия TACAMO действует с 1969 года. Изначально её выполняли модифицированные самолёты EC-130G и EC-130Q, а с 1990-х годах – флот E-6B Mercury на базе Boeing 707. Теперь ВМС приняли решение вернуться к платформе на основе C-130, так как эта машина может взлетать с неподготовленных площадок по сравнению с E-6B. К тому же C-130J-30 широко используются в вооружённых силах США.