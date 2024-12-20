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РИА Новости

Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии

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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Путин: успехи ВС России связаны с ростом оборонной промышленности

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Успехи российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и новой техники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы уже говорили об успехах наших вооруженных сил. Не в последнюю очередь это происходит из-за роста производства оборонных отраслей промышленности Российской Федерации. Мы делаем это уверенно и достаточно рационально. Продвигаются наши войска на линии боевого соприкосновения. За счет чего? В том числе, за счет наличия новой техники", - сказал глава государства в ходе прямой линии.

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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