Эксперт Коротченко: "Орешник" не ловят спутники

Момент пуска новейшей баллистической ракеты средней дальности внезапен, пояснил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Момент пуска новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник" отличается внезапностью для противника, его не способны отследить средства спутниковой разведки. Об этом ТАСС заявил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Отличительной особенностью ракетного комплекса средней дальности "Орешник" является, во-первых, очень короткий активный участок - это момент старта, когда ракета только набирает скорость и наиболее уязвима для воздействия различными средствами перехвата. Дело в том, что пуск осуществляется из позиционного района внезапно для противника. Потому что "Орешник", обладая мобильностью, подвижным грунтовым ракетным комплексом, изначально не дает возможность вскрыть его текущее местоположение средствам спутниковой разведки, исходя из того, что осуществляется комплекс необходимых мероприятий по скрытности, оперативной маскировке и так далее", - сказал Коротченко.

По словам аналитика, далее ракета выходит в ближний космос и уже в ходе нахождения на баллистической траектории осуществляется разведение боевых блоков. "Каждый из боевых блоков осуществляет самостоятельное доведение и поражение запрограммированной цели, плюс совершает противоракетный маневр. Каждый блок оснащен собственной двигательной установкой, которая не позволяет даже потенциальным средствам перехвата - а речь идет о стратегической ПРО США, которая могла бы теоретически попробовать перехватывать "Орешник" - вычислить точку перехвата и осуществить поражение боевого блока. Учитывая, что речь идет о системе средней дальности, как сказал Владимир Путин - 5,5 тысячи километров, то в зоне поражения, прежде всего, оказываются страны - члены НАТО в Европе", - добавил аналитик.

Дальность российского комплекса "Орешник" составляет до 5,5 тысячи километров, заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Президент РФ отметил, что нет никаких шансов сбить эти ракеты.

Путин 21 ноября сообщил о применении ВС РФ новейших баллистических ракет средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре в ответ на атаки российских военных объектов в Курской и Брянской областях с помощью британских и американских ракет. Президент предупредил о тяжелых последствиях провокационной политики Запада в случае дальнейшей эскалации конфликта.