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РИА Новости

Путин раскрыл детали разработки "Орешника"

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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: "Орешник" создали на основе прежних российских разработок

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Орешник" создан на основе прежних российских конструкторских разработок, которые были доработаны, заявил президент России Владимир Путин.

"Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Все то же самое по "Орешнику". Были разработки, причем разработки уже российского периода времени. На этой базе ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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