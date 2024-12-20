Путин ответил на вопрос о названии ракеты «Орешник»

Путин не знает, почему ракету «Орешник» назвали именно так

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» заявил, что не знает, почему российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» назвали именно таким образом.

«Честно, не знаю», — ответил Путин на вопрос из зала о том, почему российскую ракету средней дальности назвали «Орешник».

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — Путин сообщил 21 ноября. Шаг был предпринят в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине. В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина поставить стране российские комплексы для запуска «Орешника». Российский лидер допустил их размещение в республике во второй половине 2025 года.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».