Войти
Известия.ru

Путин назвал основой ракет «Орешник» современные российские разработки

376
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Путин предложил Западу технологическую дуэль с «Орешником» в Киеве

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» являются новым видом вооружения и основаны на современных российских разработках, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».


«Это современное, очень новое оружие. Всё, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Вот это всё то же самое по «Орешнику». Да, были разработки, причем, кстати говоря, разработки уже российского периода времени», — сказал глава государства, комментируя утверждения на Западе о том, что «Орешник» якобы является модификацией советского оружия.

На этапе разработки этой системы ученые, инженеры и конструкторы думали о ее возможностях и согласовывали свою позицию с заказчиком в лице Министерства обороны, добавил Путин.

Президент уточнил, что в конце концов данный вопрос дошел до него, и он принял участие в окончательном решении по производству систем «Орешник», в том числе по масштабам и срокам выпуска.

Шансов сбить ракеты «Орешник» у противника нет, указал Путин, комментируя мнение некоторых иностранных экспертов о том, что западные средства ПВО якобы могут сделать это на стадии пуска. Он обратил внимание, что дальность российского комплекса составляет до 5,5 тыс. км, а разведение боевых блоков начинается уже через несколько секунд.

Российский лидер предложил этим экспертам организовать технологический эксперимент — своего рода «высокотехнологичную дуэль XXI века», — в ходе которого будет определен объект для поражения, где сосредоточат работу сил ПВО и ПРО, а российские военные нанесут туда удар «Орешником», после чего выяснится результат. Россия к такому эксперименту готова, отметил Путин.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — Путин сообщил 21 ноября. Шаг был предпринят в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине. В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина поставить стране российские комплексы для запуска «Орешника». Президент РФ допустил их размещение в республике во второй половине 2025 года.


Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 17:19
  • 1
РХБЗ: теория или практика
  • 20.12 17:16
  • 6531
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.12 16:07
  • 0
В системе стандартов серии ISO 55000 прошло масштабное обновление в 2024 году
  • 20.12 15:25
  • 52
Уроки Сирии
  • 20.12 09:18
  • 0
Азиатский кейс Беларуси
  • 20.12 08:47
  • 0
Ответ на "В ЦРУ оценили легендарный Т-34. Как принципы производства советского танка влияют на СВО"
  • 20.12 05:07
  • 1
Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство
  • 20.12 02:15
  • 0
Немного о терминах.
  • 20.12 00:42
  • 10
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 19.12 23:00
  • 0
Ответ на "Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности"
  • 19.12 19:44
  • 1
Военные группировки "Центр" рассказали о модернизации зенитки ЗУ-23
  • 19.12 15:41
  • 8542
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе