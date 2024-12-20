Путин: военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область сейчас нет

Украина бросает туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область и держаться там сейчас нет.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Военного смысла не было никакого ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там, так как они бросают туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения", - отметил он.

О бессмысленности "операции" ВСУ в Курской области говорили и многие эксперты на Украине. В частности, генерал ВСУ Дмитрий Марченко отмечал, что это вторжение не имеет четкой цели, хотя в нем задействованы лучшие части украинской армии. После он ушел в отставку. По информации издания Politico, возражал против этой авантюры и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, так как не получил от Владимира Зеленского внятного ответа о дальнейших действиях украинской армии.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона был введен режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 41,8 тыс. военнослужащих и 244 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.