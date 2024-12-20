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ТАСС

"Калашников" разработал мишенный комплекс с ИИ для тренировки стрелков

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Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

Система, в частности, позволяет фиксировать количество и места попаданий в плоскости типовой мишени

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал новый мишенный комплекс с элементами искусственного интеллекта (ИИ) "Новатор" для обучения стрелков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО "ЦНИИТОЧМАШ", концерн "Калашников") создал отечественный автоматизированный мишенный комплекс (АМК) "Новатор", который спроектирован и построен в России. Разработка предназначена для повышения эффективности использования стрелкового вооружения. В состав АМК входят акустическая мишень, падающая мишенная установка типа УМУ-С-127 с закрепленной на ней типовой мишенью, интерфейсный блок и персональная электронно-вычислительная машина для управления работой комплекса", - сообщили там.

Комплекс включает в себя элементы искусственного интеллекта, отметил начальник НИЦ испытаний и экспериментальных исследований вооружения, военной и специальной техники предприятия Сергей Карасев. Программное обеспечение комплекса формирует банки данных с результатами испытаний и обучения. В дальнейшем инструкторы могут анализировать динамику успехов стрелков.

Система позволяет фиксировать количество и места попаданий в плоскости типовой мишени, разделять по очередности первые и последующие выстрелы из отстреливаемого боекомплекта, а также фиксировать близкие промахи по отношению к той же мишени. При этом "Новатор" нивелирует влияние таких факторов, как рикошет пуль или попадание комьев земли в мишень, подчеркнули в "Калашникове". 

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
AI
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