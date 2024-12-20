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ТАСС

ЗРК "Панцирь-СМД-Е" впервые показали за рубежом

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Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е"
Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е".
Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Он предназначен для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) впервые показывает за рубежом зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь-СМД-Е" в рамках выставки вооружений Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое. Об этом сообщили в холдинге.

"Сегодня холдинг "Высокоточные комплексы" в составе объединенной экспозиции "Рособоронэкспорта" начал работу на выставке вооружений и технологий Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое. Среди представленной продукции холдинга впервые за рубежом продемонстрирован зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", который предназначен для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников. Новейший "Панцирь-СМД-Е" способен обнаруживать, поражать воздушные цели на средней и малой дальности, а также оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме", - сообщили в холдинге.

Новая модификация ЗРК "Панцирь-СМД-Е" для защиты районов от массированных воздушных ударов впервые была представлена на форуме "Армия-2024". Комплекс оснащен мини-ракетами для поражения беспилотников, в отличие от "Панциря-С1" не имеет пушечного вооружения. Согласно данным производителя, он предназначен для обороны военных, административно-промышленных объектов и районов от массированных авиационных ударов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
РОЭ
Проекты
БПЛА
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