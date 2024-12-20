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Военное обозрение

Преемник советского Ан-12: Китай поставил военно-транспортные самолёты Y-9E первому зарубежному заказчику

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Источник изображения: topwar.ru

16 декабря 2024 года китайская госкорпорация AVIC передала два средних военно-транспортных самолёта Y-9E ВВС Намибии, которая стала первым зарубежным заказчиком этой модели, заключив в начале 2023 года контракт на их поставку.

Впервые Y-9E был представлен на международном уровне на авиасалоне в Сингапуре в 2018 году как экспортно-ориентированная платформа. Командование ВВС Намибии заявило, что самолёт будет использоваться для решения логистических задач, например, для доставки гуманитарной помощи в отдалённые районы во время засухи.

В состав текущего парка авиации Намибии входят ВТС Ан-26, Y-12, УБС JL-8 и истребитель F-7. Страна ведёт военно-техническое сотрудничество с Китаем ещё со времён освободительной борьбы против ЮАР.

Y-9E был разработан как преемник Y-8, который, в свою очередь, был создан на базе советского самолёта Ан-12. Хотя Y-9E оснащён модернизированной авионикой и улучшенными двигателями, он остаётся менее продвинутым по сравнению с западными платформами, такими как C-130J Super Hercules. Однако его конструкция и стоимость делают его пригодным для стран с умеренными требованиями к логистике

- указывается в западной прессе.

Y-9E – это экспортная версия Y-9. Её длина составляет 36 м, размах крыла 38 м, максимальный взлётный вес 65 т, предельная скорость 660 км/ч, дальность полёта до 5200 км. Грузовой отсек имеет размеры 16,2 м в длину, 3,2 м в ширину и 2,3 м в высоту, общий внутренний объём составляет 155 куб. м. Самолёт может перевозить до 20 тонн груза или 98 десантников.

Y-9E оснащён 4 турбовинтовыми двигателями WJ-6C мощностью 3804 кВт каждый.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Намибия
Сингапуp
ЮАР
Продукция
C-130
Shaanxi Y-8
Ан-12
Ан-26
Компании
AVIC
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