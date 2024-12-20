Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей

Источник изображения: topwar.ru

Китай показал кадры запуска гиперзвуковых беспилотных аппаратов с борта воздушных носителей – дрона TB-001 и высотного аэростата.

Как указывается в издании The War Zone, запечатлённые БПЛА связаны с проектом MD-22, который является прототипом гиперзвукового беспилотника.

Утверждается, что длина MD-22 составляет примерно 10,8 м, размах крыла почти 4,5 м, масса пустого одна тонна, максимальный взлётный вес 4 т, предельная скорость 7 Махов, а максимальная дальность полёта 8 тыс. км.

Источник изображения: topwar.ru

Какие силовые установки используются в MD-22 и подобных ему БПЛА, остаётся неясным. Однако новые изображения указывают на то, что аппарат оснащён одним воздушно-реактивным двигателем и, возможно, парой ракетных двигателей, расположенных по бокам, которые могут отвечать за начальный импульс.

В качестве носителя БПЛА используется наряду с аэростатом беспилотник TB-001 компании Tengden. Это хорошо зарекомендовавшая себя модель, различные версии которой находятся на вооружении НОАК и оснащены разнообразным вооружением, которое крепится на пилонах.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, запуск полезной нагрузки любого типа с платформы, движущейся на гиперзвуковой скорости, сопряжён со значительными технологическими трудностями из-за физических и термических нагрузок, особенно во время отделения. Аппараты серии MD могут быть полезны для отработки такой возможности.