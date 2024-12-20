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Военное обозрение

Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня утром ВВС Израиля атаковали йеменские города Сана и Ходейда, находящиеся под контролем группировки хуситов, сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира».

В ЦАХАЛ заявили, что ударом подверглись военные объекты хуситов в Йемене, а также порты и энергетическая инфраструктура.

После израильских атак сильный пожар охватил электростанцию Хазиз в Южной Сане. Удар пришёлся также на порт Ходейда и нефтяной объект в порту Рас-Исса.

Йеменский телеканал «Аль-Масира» сообщил, что в результате атаки среди сотрудников нефтяного предприятия в Рас-Исса есть погибшие и раненые.

Издание Axios пишет со ссылкой на американского чиновника, что Израиль заранее проинформировал США об ударе, нанесенном по Йемену.

Израиль начал крупные воздушные атаки на Йемен с конца сентября, назвав это ответом на ракетные и беспилотные атаки хуситов.

Напомним, что сначала этого года Сана, Ходейда и другие подконтрольные хуситам провинции Йемена периодически подвергаются и атакам американских и британских сил, якобы защищающих судоходство в этом регионе.

С началом войны в Газе йеменские хуситы в знак солидарности с палестинцами начали атаковать в Красном море и Аденском заливе израильские суда или связанные с Израилем корабли, а также запускать ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

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