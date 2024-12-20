"Это станет сигналом". Когда Киев бросит в бой западные истребители

Киев может использовать истребители F-16 во время нового наступления

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В декабре Украина получила очередную партию F-16 — на этот раз из Дании. Пока шесть из 19 обещанных. Таким образом, сейчас у ВСУ до 20 таких самолетов. Всего Дания, Норвегия и Нидерланды должны передать 76 истребителей данного типа в разных модификациях. Кроме того — 20 Mirage 2000 пришлет Франции. Однако до сих пор неясно, где для них возьмут пилотов.

В ожидании дебюта

Хотя у Киева уже достаточно западных самолетов, чтобы попытаться бросить вызов России в небе, хотя бы локально, воздушных боев пока не было. Судя по сводкам украинских ВВС, эти машины сейчас используются в основном для решения задач ПВО. Неоднократно звучали сообщения об успешном уничтожении ими российских крылатых ракет. Стоит ли этому верить — большой вопрос. Ясно лишь, что киевский режим в полную силу F-16 еще не задействовал.

Вероятно, это связано в первую очередь с нехваткой достаточно подготовленных пилотов. Для переучивания на западную технику нужно хорошее знание английского, а этим в украинских ВВС могут похвастаться очень немногие. Кроме того, большая часть опытных кадров уже уничтожена российскими летчиками и ПВО. А один из лучших украинских асов Алексей Месь угробил минувшим летом уже и F-16. По официальной версии — не справился с управлением. Однако в некоторых украинских СМИ утверждали, что его сбил свой же комплекс Patriot.

Не исключено, что в кабины "шестнадцатых" сядут совсем не украинцы. Официальный Киев неоднократно выражал готовность брать на службу иностранцев для пилотирования и обслуживания истребителей. Наемникам обещали выгодные условия контракта и высокую оплату. Но не факт, что это предложение кого-то заинтересует. По данным Минобороны России, более половины граждан других государств, приехавших воевать за ВСУ, уже погибли. Многие покинули страну сразу после окончания контракта, не желая рисковать жизнью за чужое государство.

Тем не менее страны Запада вполне могут отправить на Украину экипажи и технический персонал в приказном порядке, тайно. В Москве неоднократно заявляли, что кадровые военнослужащие НАТО присутствуют в зоне конфликта. Они, в частности, управляют американскими системами РСЗО HIMARS и другой сложной техникой.

Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

Возможно, "отпускники" западных ВВС уже находятся на Украине и скоро вступят в дело, еще до инаугурации Дональда Трампа. Некоторые аналитики предполагают, что ВСУ перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели. В этом случае F-16 используют для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава.

Самый массовый

F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 машин различных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и способны применять практически весь спектр оружия тактической авиации НАТО.

Особую надежду в Киеве возлагают на крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Этот высокоточный боеприпас от корпорации Lockheed Martin принят на вооружение ВВС США в 1986-м. Предназначен для поражения важных высокозащищенных стационарных целей в любых метеоусловиях и любое время суток с дистанцией пуска вне зоны действия ПВО. Дальность — 370 километров, в варианте AGM-158B JASSM-ER — до тысячи. Боевая часть унитарная, проникающая, массой 450 килограммов.

В конструкции много композитных материалов на основе углеродных волокон, корпус полностью выполнен из углепластика, что снижает радиолокационную заметность. К тому же часть маршрута ракета летит на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Это достаточно грозное оружие, позволяющее ВСУ бить вглубь российской территории — дальше, чем оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Целями станут в первую очередь военные аэродромы. Но F-16 — все же истребитель для завоевания господства в воздухе. У него широкая номенклатура ракет "воздух — воздух", включая AIM-120D дальностью до 160 километров. Боеприпас сравним с российской Р-77М. Кроме того, Украине передадут ракеты AIM-9 Sidewinder c инфракрасной головкой самонаведения. Дальность, в зависимости от модификации, — от 20 до 35 километров.

Пришлют и противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, и управляемые бомбы JDAM, с которыми летчики ВСУ уже хорошо знакомы. Под их боевое применение западные специалисты еще в 2022-м модифицировали украинские истребители МиГ-29 и Су-27.

Авиабомба JDAM-ER Источник изображения: © Фото : Boeing

Слишком аварийный

Что касается Mirage 2000-5F, то таких у Франции всего 26. Киев получит до 20 истребителей с января по март 2025-го. По словам министра обороны Себастьяна Лекорню, самолеты оснастят современными вооружениями типа "воздух — земля", "воздух — воздух", а также эффективными системами радиоэлектронной борьбы. Скорее всего, адаптируют под крылатые ракеты SCALP-EG.

Mirage 2000 в различных модификациях эксплуатируется с 1984-го. Это не самый новая, но достаточно современная машина, стоящая на вооружении семи стран. У нее есть существенный недостаток — крайне высокая аварийность. Из 614 самолетов, построенных с 1983-го по 2007-й, 59 потеряны в летных происшествиях и катастрофах — почти десять процентов парка. Киеву пришлют явно не самые новые образцы, поэтому техникам, ремонтникам и аэродромным службам придется здорово постараться, чтобы поддерживать их в летном состоянии.

Собственно, это касается и американских истребителей. F-16 модификаций A/B времен "Бури в пустыне", конечно, усовершенствованы по сравнению с оригинальными машинами конца 1970-х. Но в вооруженных конфликтах 1980-1990-х их сбивали даже зенитно-ракетные комплексы "Бук" и С-125.

Так или иначе, решающий фактор в воздушном бою — летное мастерство, а не "железо". Пилотам ВСУ предстоит на практике доказать, что переучиться на западный самолет можно за несколько месяцев. Вот только "экзаменаторы" — российские Су-35С, Су-30СМ и С-400 — ошибок не простят. А боевого опыта они за почти три года СВО набрались изрядно.