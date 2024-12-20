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Известия.ru

В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Американская фирма Chrysler в архивном отчете, подготовленном по заказу ЦРУ, крайне высоко оценила функционал и конструкцию танка Т-34. Об этом 19 декабря в преддверии юбилея танка «Известиям» рассказали в госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что танк Т-34 был принят на вооружение Красной армии 19 декабря 1939 года. Согласно отчету, который историки «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») обнаружили в открытом доступе, специалисты из США в 1951 году, выполняя анализ трофейного танка Т-34-85, назвали его высококачественным и выгодным.

«Они отметили использование высоколегированной стали и других высококачественных материалов, которые «в некоторых случаях даже лучше тех, что используются в американских танках»; броню «намного более твердую, чем предусмотрено нашими техническими условиями, но при этом более пластичную», — приводятся оценки экспертов компании.

Кроме того, в Chrysler сделали вывод, что обнаруженные недостатки Т-34 следовали не из отсталости технологий, а из нехватки оборудования и высококвалифицированной рабочей силы в военные и послевоенные годы. Как отметил историк, научный редактор «Уралвагонзавода» Сергей Устьянцев, при анализе танка американские эксперты «выяснили, что он являлся предельным не только для Советского Союза, но и для американской промышленности».

«Для нашей страны это означало технологический скачок невероятных размеров, причем в условиях потери в первый год Великой Отечественной войны половины всей промышленности и остановки основных довоенных танковых заводов. Плюс Советский Союз, еще недавно аграрная страна, поднялся до машины, соответствующей наивысшему мировому уровню», — сказал он.

В «Ростехе» отметили, что технологичность Т-34 заключалась в тагильском варианте поточно-конвейерного производства, который позволил сделать изготовление танков непрерывным. В то же время была проделана работа над максимальным упрощением технологии, а также над повышением боевых характеристик Т-34.

Ранее, 23 ноября, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал танк Т-90М самым лучшим в мире. Он также отметил работу предприятия «Уралвагонзавод», которое посетил в тот же день. Медведев подчеркнул, что завод «в значительной мере работает для достижения цели специальной военной операции».

До этого зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал о боевом превосходстве танка Т-90 над зарубежными аналогами. По его словам, танк Т-90 создавался как конкурент американскому Abrams.

В ходе посещения «Уралвагонзавода» в Свердловской области 15 февраля президент России Владимир Путин называл Т-90 «Прорыв», без преувеличения, лучшим. По словам главы государства, преимущество танка признают и российские танкисты, и противники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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