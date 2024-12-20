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Военное обозрение

Показано падение японской ракеты-носителя Kairos

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Источник изображения: topwar.ru

Япония предприняла ещё одну неудачную попытку запуска ракеты-носителя Kairos. Во время своего дебюта в марте этого года РН взорвалась в воздухе через 5 секунд после старта.

18 декабря местная компания Space One провела очередную попытку вывести новую ракету в космос. На её борту находилось несколько спутников. Через несколько минут после запуска у ракеты начались проблемы с сохранением траектории полёта, а затем она устремилась вниз. Система упала и была уничтожена, миссия провалилась. Space One пока не предоставила информацию о причине сбоя.

Источник изображения: topwar.ru

Мы не считаем это мероприятие провальным. Мы убеждены, что собранные данные и опыт чрезвычайно ценны и верим, что они пригодятся в последующих попытках

- отметили в компании.

Источник изображения: topwar.ru

Kairos представляет собой лёгкую ракету-носитель высотой около 18 м, диаметром 1,35 м и общей массой 23 т. Система состоит из трёх ступеней на твёрдом топливе и четвёртой на жидком. По информации производителя, РН может доставлять до 150 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту и до 250 кг на низкую околоземную орбиту.

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Японии намерено к началу 2030-х годов проводить 30 орбитальных запусков ежегодно. Большая роль в этих планах отводится РН Kairos, которая пока что никак не проявила себя.

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Страны
Япония
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