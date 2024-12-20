Показан полёт американского беспилотника XQ-58A Valkyrie совместно с истребителями

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Kratos Defense успешно провела расширенные лётные испытания беспилотника XQ-58A Valkyrie, которые, как утверждается, показали способность системы взаимодействовать с пилотируемыми истребителями и выполнять сложные задачи.

XQ-58A предназначен для усиления ударной мощи истребителей посредством идентификации целей, наведения на них или самостоятельного поражения. БПЛА использует тактический канал передачи данных для постоянного обмена информацией в единой сети. В рамках концепции «верный ведомый» он должен повысить оперативную гибкость, выживаемость и смертоносность пилотируемых самолётов.

Источник изображения: topwar.ru

Valkyrie имеет малозаметный профиль, что снижает вероятность обнаружения радарами. Аэродинамическая конструкция минимизирует ЭПР, сохраняя при этом высокие лётные характеристики.

Источник изображения: topwar.ru

Во время тестирования БПЛА управлялся как с борта истребителей, так и с наземных систем. Была продемонстрирована возможность нескольких беспилотников находиться под контролем одного оператора. Модульная конструкция XQ-58A позволяет снаряжать его различной полезной нагрузкой, включая разведывательные сенсоры, средства РЭБ и высокоточные боеприпасы.

Источник изображения: topwar.ru

Испытания проводились совместно с 4 бортами F-35B Lightning II корпуса морской пехоты и 2 самолётами F-15E/EX ВВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик заявил, что XQ-58A сочетает в себе боевую устойчивость, большую дальность, высокие дозвуковые скорости, манёвренность и модульность, что «обеспечивает непревзойденную эксплуатационную гибкость по доступной цене».