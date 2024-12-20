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ТАСС

В ЦРУ оценили легендарный Т-34. Как принципы производства советского танка влияют на СВО

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© Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

О знаменитом Т-34, ставшем одним из символов победы СССР в Великой Отечественной войне, написано множество книг, сняты документальные и художественные фильмы. История его создания, конструкция, приоритеты являются предметами многочисленных исследований и хорошо известны широкому кругу читателей. Танк стал самым массовым в истории: лишь на одном Уральском танковом заводе №183 (ныне — Уралвагонзавод в составе госкорпорации "Ростех") было произведено без малого 26 тыс. машин, что превышает количество танков, выпущенных всеми предприятиями Третьего рейха. Всего же с 1941 по 1945 год Советский Союз построил почти 60 тыс. "тридцатьчетверок".

Т-34 был инновационной для своего времени машиной. Наклон листов брони корпуса и башни повышал их стойкость к снарядам и мог вызвать рикошет. Все более мощные пушки, устанавливаемые в ходе модернизации танка, позволяли на равных вести дуэли с бронемашинами противника. Дизельный двигатель по экономичности и пожаробезопасности был лучше, чем бензиновые моторы немецких танков, а его мощность давала Т-34 высокую подвижность. Немаловажной была возможность ремонта машины в полевых условиях.

"Ни одно из примененных в "тридцатьчетверке" решений отдельно друг от друга не является принципиально новым, неизвестным, — рассказал в беседе с ТАСС кандидат исторических наук, научный редактор Уралвагонзавода Сергей Устьянцев. — Главное — сплав, сочетание самых разных решений. Наклонная броня — сказать, что она совсем была неизвестна? Была известна. Дизельный двигатель тоже был известен и применялся ранее. Мощная пушка тоже вроде бы известна, ничего нового. А вот слить воедино все эти характеристики в одной машине одновременно — это было сложно".

"Взгляд, не замутненный ни любовью, ни ненавистью"

Устьянцев рассказал, что в 1951 году инженерами американской компании Chrysler был составлен подробный 460-страничный отчет об обследовании танка Т-34-85, который достался США в конце 1950 года в ходе корейской войны. По словам эксперта, на тот момент американское машиностроение было самым передовым в мире, а Chrysler — ведущей компанией, занимавшейся в том числе и производством танков.

"Отчет не предназначался для широкой публики, он был заказан ЦРУ, что называется, для внутреннего пользования и до конца XX века был секретным, — рассказал Устьянцев. — В этом отчете американцы пришли к выводу, что по своему научно-техническому уровню танк Т-34-85 соответствует самым высоким американским стандартам. Примененные материалы по качеству ничуть не хуже американских, а в некоторых случаях — лучше".

Историк отметил, что американские специалисты обратили внимание на грубую внешнюю отделку советской бронемашины и в то же время высокую точность обработки деталей там, где это было насущно необходимо. "При этом никакие недостатки "тридцатьчетверки" американцы не пробуют скрывать. Они, собственно говоря, определяют, как с этим [танком] можно было бороться. <...> Поэтому они недостатки выискивали тоже тщательно", — добавил Устьянцев.

"Если говорить о технологиях производства советского завода — а танк был выпуска Уралвагонзавода, в то время Уральского танкового завода №183, — уровень-то они оценивают как равный себе. И все недостатки связывают не с тем, что на Урале не знали каких-то новейших технологий, а с тем, что иногда количественно не хватало оборудования и квалифицированной рабочей силы. <...> В нескольких местах повторяется фраза "специалисты этого предприятия знакомы с высшими достижениями машиностроительных технологий, существовавших на то время", — отметил эксперт. "Просто это взгляд, не замутненный ни любовью, ни ненавистью. Взгляд со стороны. И с той стороны, у которой машиностроительная промышленность справедливо считалась в то время самой мощной в мире", — поделился мнением историк.

Борщ, броня и искусство компромисса

"В годы войны на "тридцатьчетверке" был отработан интересный принцип, когда военно-технический уровень боеспособности танка осознанно ограничивался возможностями технологий массового производства, — сообщил Устьянцев. — Новшества, созданные во время войны на Урале или в других КБ, которые не могли производиться массово, осознанно отвергались".

В качестве примера эксперт привел немецкий танк "Пантера". При всем его техническом совершенстве в Германии не удалось наладить его массовый выпуск. Аналогичного принципа придерживались американские оружейники: несмотря на разработку продвинутых боевых машин, в США сосредоточились на производстве среднего танка Sherman, так как он мог выпускаться крупносерийно.

Танк Т-34, 1944 год

Источник изображения: © ТАСС


"Этим американские танкисты были, скажем так, не всегда довольны, но и американцы, и мы в годы Второй мировой войны искали компромисс между военно-техническим уровнем танка и технологиями крупносерийного производства. Все, что не вписывалось в крупносерийное производство, и мы, и американцы отбросили", — рассказал эксперт.

Другой пример искусства компромиссных решений, приведенный Устьянцевым, — рецепт брони Т-34 с минимальным использованием дефицитного никеля. "Представьте себе борщ, — провел аналогию Устьянцев. — Чтобы сварить качественный борщ, опытная хозяйка хорошо смешивает продукты. Если у нее чего-то не хватает, она может компенсировать чем-то другим. Сплав броневой стали марки 8С — та, что использовалась на "тридцатьчетверке", — предусматривал скромное, ограниченное применение дефицитных материалов и широкое применение недефицитных. Никеля там было немного, зато было достаточно много кремния и марганца. А в своей совокупности этот сплав обеспечивал хорошую броневую защиту при экономном легировании".

Наследие Т-34

Историк УВЗ отмечает, что массовые танки, составляющие костяк бронетанковых частей СССР, производились в Нижнем Тагиле, поэтому сложилась так называемая тагильская танкостроительная школа. Она является прямым наследником идей, заложенных в Т-34. И хотя, по его мнению, последующие танки — Т-54, Т-72, Т-90 — конструктивно сильно отличаются, в них применяется такой же подход сознательного ограничения военно-технического уровня до возможностей крупносерийного производства.

"В этих машинах осознанно отсекаются некоторые <...> вещи, которые необходимо производить массово, — пояснил Устьянцев, добавив, что в отличие от конкурентов отечественные танки можно производить почти безграничное количество.

По словам эксперта, с 1980-х годов западные танкостроители переключились на производство высокотехнологичных машин, которые сложно было выпускать большими сериями. Пик такого "увлечения" пришелся на 1990-е. Новых танков не производилось, лишь модернизировались ранее построенные. Это кратно увеличивало трудоемкость и стоимость танка. Отечественные же средние танки продолжали исповедовать рациональный подход к производству.

"Начинается конфликт на Украине, первый по-настоящему массовый и длительный конфликт со времен Второй мировой войны. И тут же выяснилось, что высокотехнологичные машины, которые невозможно выпускать в большом количестве, не оказывают никакого существенного воздействия на поле боя при массовом применении. Наоборот, более выгодным оказывается применение тех машин, которые можно выпускать в больших количествах. И это, кстати говоря, <...> признали в западных специализированных журналах", — отметил историк.

Минобороны РФ неоднократно показывало кадры поражения современных танков, поставленных Вооруженным силам Украины западными партнерами: немецких Leopard 2, американских Abrams, британских Challenger. Многие из них стали трофеями российских военных. Всего же с начала специальной военной операции нашими бойцами было уничтожено почти 20 тыс. бронемашин противника, включая танки различных образцов.

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС


Вот уже несколько лет подряд парад Победы на Красной площади в российской столице открывает скромный средний танк Т-34, возглавляя колонну сверхсовременных боевых машин. Заслуженный ветеран, разработанный еще до начала Великой Отечественной войны, до сих пор продолжает оказывать влияние на развитие бронетанковой техники.

Виктор Бодров 

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