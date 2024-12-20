В России начали применять имитатор дронов "Тренер" для подготовки операторов

В АНО "Центр специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" сообщили, что изделие работает на тех же передатчиках, что и дроны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Имитатор дронов "Тренер", предназначенный для освоения видеоперехвата с беспилотных летательных аппаратов, начали применять для подготовки операторов. Об этом ТАСС сообщили в АНО "Центр специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот".

"Учебно-тренировочный комплекс "Тренер" вместе с детектором дронов "Око-П" были апробированы в рамках подготовки учебной группы в ходе полевого выхода. Впечатления сугубо положительные. Изделие отличает удобный форм-фактор в корпусе рации, а также простота использования при работе в полях. Изделие работает на тех же передатчиках, что и дроны. А удобство заключается в том, что при подготовке групп на "большой земле" нет необходимости поднимать дрон на свой страх и риск в условиях закрытого для полетов неба. Но отсюда вытекает небольшой минус - нет звука приближающегося дрона, и группа не может понять откуда угроза. Данный минус мы обошли: инструктор голосом дает вводную", - рассказали в организации.

Как отметили в центре, имитатор дронов "Тренер" предназначен для обучения бойцов штурмовых групп и других подразделений. "При помощи изделия можно обучать любых бойцов - от пехоты и водителей, до расчетов орудий. Главное - заложить у человека понимание, что с неба всегда необходимо ждать опасности, и научить как реагировать в случае обнаружения угрозы. Центр планирует в будущем на постоянной основе применять изделие "Тренер" в рамках обучения. Мы проводим тренировки максимально приближенные к боевым условиям, начиная от быта курсантов и заканчивая выполнением учебно-боевых задач", - подчеркнули в организации.

Разработчиком учебно-тренировочного комплекса "Тренер" является конструкторское бюро "Лаборатория 13". "Тренер" представляет собой типовой набор источников видеосигнала, который используется на FPV-дронах, летающих крыльях и имитаторе дронов DJI. Мы использовали тот же корпус от радиостанции, как и в детекторе дронов "Око-П". Предполагается, что у учебной группы будет детектор дронов, к примеру "Око-П". С помощью "Тренера" они могут научиться пользоваться им или иным детектором, а также освоить видеоперехват, поскольку "Тренер" снабжен видеокамерой", - уточнил собеседник ТАСС.

В "Лаборатории 13" добавили, что в ходе работы прибор излучает типовые видеосигналы на распространенных частотах, которые используют дроны.