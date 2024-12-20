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ТАСС

Эксперт Степанов назвал риски размещения солдат из Европы на Украине

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Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Такой шаг приведет к созданию "военного шенгена" на континенте, считает программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Возможное размещение европейских военнослужащих на Украине станет шагом к созданию "военного шенгена" на континенте. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Подразделения в составе 100 тыс. представителей вооруженных сил европейской, натовской коалиции будут обеспечивать подготовку, слаживание и выступят ядром будущего контингента, который будет использоваться для продолжения силового давления на Россию. Вполне возможно, что данная коалиция распространит свое действие на всем протяжении восточноевропейского и североевропейского пространства, обеспечивая рокадную связность всех логистических каналов коммуникации, продолжая укреплять вот тот тренд на европейский военный альянс и беспрепятственное перемещение вооруженных сил вдоль российских границ, так называемый военный шенген", - сказал Степанов.

"Ну и продолжать насыщать различными типами разведывательного инструментария", - добавил он.

Эксперт отметил, что среди ключевых задач Запада - "обеспечение возможности дополнительного контроля Северного Причерноморья, фиксация присутствия альянса в черноморской акватории не только через тех стран-участниц, которые уже там есть, но и через насыщение военно-морского компонента Украины".

Кроме того, по словам специалиста, в задачи входит также формирование дополнительных центров создания и разработки автономных надводных и подводных систем. "И есть понимание, что это одна из приоритетных и ключевых задач в рамках следующей итерации потенциального конфликта именно на юго-восточном направлении", - отметил Степанов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщило, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента численностью до 100 тыс. военнослужащих. Основу может сформировать коалиция из пяти-восьми стран, включая Германию, Францию, Италию, Великобританию и Польшу. 

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