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Военное обозрение

Япония модернизирует истребитель F-15J до уровня «суперперехватчик»

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Источник изображения: topwar.ru

Американская корпорация Boeing заключила контракт стоимостью $450,5 млн, предусматривающий модернизацию 68 истребителей F-15J ВВС Японии (из общего парка в более 200 машин) до уровня Super Interceptor («суперперехватчик»).

В число основных обновлённых компонентов войдут радар с АФАР APG-82(v)1 от Raytheon, процессор Advanced Display Core II (ADCP II) от Boeing и система пассивного предупреждения Eagle AN/ALQ-250 от BAE Systems. Самолёт получит возможность запускать высокоточную дальнобойную ракету класса «воздух-поверхность» JASSM-ER, имеющую дистанцию полёта 980 км.

Эта программа предоставит самолётам 1980-х годов возможности, почти эквивалентные последней версии F-15 F-15EX Strike Eagle II. Имея боевую дальность до 925 км, модернизированный истребитель, оснащённый JASSM-ER, способен создать угрозу китайским военным кораблям во всей западной части Тихого океана

- говорится в издании Defence Security Asia.

Работы будут проводиться в США и должны быть завершены в феврале 2030 года.

Самолёт F-15J от Mitsubishi является местной версией F-15 Eagle и составляет в ВВС Японии основной парк истребителей-перехватчиков. Запущенная в 2019 году программа Super Interceptor была приостановлена в 2020 году из-за роста затрат и необходимости открытия нового производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-15
JASSM
Компании
BAE Systems
Boeing
Raytheon
Проекты
2020-й год
АФАР
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