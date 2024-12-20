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ТАСС

Reuters: Британия направит дополнительное вооружение на Украину на $280 млн

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

В новый пакет помощи, в частности, войдут малые катера, разведывательные БПЛА и радары

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Великобритания направит дополнительного вооружения на Украину на £225 млн (около $280 млн). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, пакет помощи будет включать в себя вооружения для ВМС Украины на £92 млн, в том числе малые катера, разведывательные БПЛА, барражирующие боеприпасы, беспилотные надводные корабли. £68 млн предназначены на приобретение средств ПВО, включая радары, ложные наземные цели, системы радиолокационной борьбы с БПЛА. £26 млн будут направлены на поставку запчастей для ранее поставленного оборудования, а £39 млн - на более чем 1 тыс. систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, закупку респираторов и повышения защитных возможностей ВСУ.

Агентство ссылается на заявление министра обороны Великобритании Джона Хили, который ранее на этой неделе посетил Киев. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявлял о необходимости сохранять поддержку Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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