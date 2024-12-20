Коротченко назвал главную особенность С-500 "Прометей"

Коротченко: С-500 уничтожает широкую номенклатуру целей в ближнем космосе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главная отличительная особенность зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" – возможность уничтожения широкой номенклатуры целей в ближнем космосе, что эффективно нейтрализует возможности нового поколения вооружений США и ряда европейских стран НАТО, обладающих развитой военной и космической промышленностью, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил на брифинге для военных атташе, что завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны.

"Помимо решения задач стратегической противоракетной обороны, и, в частности, наращивании сил и средств ПРО на угрожающем направлении за счет мобильности и возможности переброски С-500 в тот или иной регион РФ всеми видами транспорта, "пятисотка" позволяет решать вопрос, связанный с уничтожением перспективных боевых средств космического базирования вероятного противника на ближней околоземной орбите. Плюс это средство нейтрализации ведущихся в США военно-космических программ по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, которые США планируют развернуть на околоземной орбите в ближайшие десятилетия", - сказал Коротченко.

По его мнению, в ходе возможного конфликта между Россией и НАТО, о вероятности возникновения которого говорил министр обороны РФ Андрей Белоусов на недавней коллегии военного ведомства, задачей С-500 может стать вывод из строя важнейших элементов космической разведки, связи и наблюдения противника.

"Плюс на перспективу с учетом наращивания производства на Западе этих систем, в будущем могут выводится из строя именно средства вооруженной борьбы нового поколения, разработка и тестирование которых сейчас реализуются ВПК США", - отметил аналитик.

Собеседник агентства подчеркнул, что С-500 – это, прежде всего, новейшие технологии в области высокоточного наведения и селекции целей, а также устойчивая работа в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

"С-500 - одно из достижений концерна "Алмаз-Антей" в сфере высоких технологий, а также демонстрация возможностей России по нейтрализации планов развернуть гонку вооружений в космосе со стороны США и ряда европейских стран НАТО", - добавил военный аналитик.

Кроме того, Коротченко отметил, что в настоящее время С-500 по совокупности тактико-технических характеристик обеспечивает приоритет РФ в данном сегменте вооружений, а разработки других стран в этом направлении не являются реализованными даже на стадии опытно-конструкторских работ.