Times: Лондон может готовиться к отправке инструкторов на Украину

По информации газеты, Великобритания также намерена передать Киеву новые вооружения и продолжать его финансировать

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Лондон может отправить на Украину своих военнослужащих для участия в подготовке украинских солдат. Об этом пишет британская газета The Times, сотрудники которой сопровождали главу Минобороны Великобритании Джона Хили в его поездке в Киев, состоявшейся ранее на этой неделе.

"Мы будем рассматривать любые возможности, чтобы дать Украине то, что ей нужно", - заявил Хили, отвечая на вопрос журналиста издания, начнут ли британские инструкторы работать на Украине, тренируя военнослужащих ВСУ. "[Нужно] упростить для украинцев доступ [к британской военной подготовке] и работать с ними, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев", - добавил он.

В интервью Хили, встретившийся в Киеве со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, также заявил, что считает необходимым усилить давление на РФ. "У России не получается победить. Мы можем значительно усилить давление на Россию", - утверждал британский министр, признав при этом, что Украина также "испытывает давление".

В ходе встречи с Умеровым Хили ознакомил его с планами Лондона по оказанию Киеву помощи в 2025 году. Как пишет The Times, королевство намерено расширить программу подготовки украинских солдат, передать Украине новые вооружения, поддерживать ее ВПК и продолжать финансировать Киев. Хили также выразил сомнения по поводу того, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа конфликт удастся быстро остановить. "Любой, кто считает, что можно будет легко переключиться с боев на переговоры, упускает из вида то весьма вероятное обстоятельство, что можно вести переговоры и продолжать сражаться", - отметил он.

В ноябре Минобороны Великобритании отчиталось о том, что с февраля 2022 года британские инструкторы подготовили больше 50 тыс. украинских военнослужащих. Их обучение проводится преимущественно на британской территории, что неудобно с точки зрения логистики и расходов. The Times отмечает, что на Украине находится группа британских военных, отвечающих за медицинскую подготовку украинцев, ранее британские СМИ писали о небольших группах британских сил специального назначения, тоже действующих в качестве инструкторов. Лондон официально подтверждал, что небольшое количество британских военнослужащих отвечает за охрану британских дипломатов на Украине и тренируют бойцов ВСУ.