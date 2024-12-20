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РИА Новости

Подлодка "Уфа" и спасательный буксир "Алатау" прибыли во Владивосток

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Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

Подлодка "Уфа" ТОФ после межфлотского перехода с Балтики прибыла во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательный буксир "Алатау" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли во Владивосток, преодолев 18 тысяч морских миль в ходе межфлотского перехода с Балтики, сообщает ТОФ.

"Во Владивостоке прошла торжественная встреча дизель-электрической подводной лодки "Уфа" и спасательного буксира "Алатау". Мероприятие состоялось на причале соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ с выносом Боевого Знамени, построением личного состава соединения, ветеранов и родственников моряков. В ходе митинга командующий флотилией контр-адмирал Алексей Сысуев вручил отличившимся морякам награды, а также в соответствии с устоявшимися традициями передал экипажу жареного поросёнка", - говорится в сообщении.

Позже экипаж подводной лодки встретится со своими родными и близкими.

В ходе выполнения задач межфлотского перехода южным морским путём корабли прошли более 18 тысяч морских миль, преодолев моря и воды Атлантического, Индийского и Тихого океана. Длительность похода с учётом выполнения задач в Средиземном море составила около одного года. Моряки посетили порты Индии, Индонезии, Малайзии, Китая и ряда других стран, приняли участие в первом российско-индонезийском военно-морском учении "Орруда-2024".

После пополнения запасов и отдыха экипаж продолжит выполнение учебно-боевых задач.

Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением.

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Страны
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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