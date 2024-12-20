Старенький Т-55 на СВО без проблем превратит в кучу металлолома M2 Bradley

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В зоне специальной военной операции средние танки Т-55 и Т-55А применяются в большей своей части как хорошо бронированные самоходные артиллерийские установки. Максимальная дальность установленных на них 100-мм нарезных пушек достигает 15 000 м, если стрельба ведется с закрытой огневой позиции.

Стоит напомнить, что 122-мм гаубица Д-30 бьет всего лишь на 300 метров дальше, но у нее практически нет защиты. Самоходка 2С1 обладает примерно такими же характеристиками и бронирована, но лоб башни всего лишь 20 мм, а корпус - 15 мм.

У Т-55 броня, соответственно, 200 мм и 100 мм, причем такая толщина как у верхней, так и у нижней лобовой детали.

В ходе СВО танки редко воюют с танками, а вот дуэли с легкой бронетехникой бывают. Можно вспомнить, как российский Т-62М уничтожил целую колонну украинских БТР-70. Был бы там 55-й, все получилось, возможно, ещё эффективнее, так как скорострельность его орудия - до шести выстрелов в минуту.

100-мм снаряд без проблем превратит в груду металлолома любую натовскую БМП, например M2А2 Bradley. Да, американские бронемашины могут иметь ПТУР TOW, но, как сообщалось, из-за большой уязвимости экипажи опасаются их возить, а 25-мм пушки слабоваты во время атаки в лобовую проекцию. Конечно, у заокеанский техники современная система управления огнем, но не всегда такое преимущество можно реализовать.

Роман Катков