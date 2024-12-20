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ТАСС

Бельгия отложила поставку F-16 Украине

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F-16 ВВС Бельгии
F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны королевства Людивин Дедондер отметила, что это невозможно из-за недостатка подготовленных пилотов и запчастей

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Бельгия отложила поставку Украине своих первых самолетов F-16. Об этом сообщила министр обороны королевства Людивин Дедондер.

"Бельгия не сможет поставить Украине первые два самолета F-16 в этом году ввиду недостатка подготовленных пилотов и запчастей", - заявила она в ходе визита в Польшу, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Бельгия в начале года подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, в котором, в частности, пообещала Киеву передать к 2028 году 30 старых F-16, снимаемых с вооружения бельгийской армии. Первые два предполагалось передать до конца года.

Бельгийская газета Soir, однако, поставила под сомнение причину отсрочки, отмечая, что Бельгия обещала начать передавать свои старые самолеты Украине после получения заказанных у США в 2018 году первых самолетов F-35. Первые восемь F-35 должны были быть поставлены Бельгии в 2023 году, потом США отложили это на конец 2024 года.

В результате в начале декабря Бельгия получила половину обещанных самолетов. Однако все четыре машины в ближайшее время будут оставаться в США - бельгийские пилоты будут проходить на них обучение. Новые сроки поставки пока неизвестны. 

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