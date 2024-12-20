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ТАСС

Блинкен назвал сумму расходов США на помощь Киеву

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

По словам госсекретаря, Вашингтон выделил на эти цели около $100 млрд, большая часть из которых была потрачена на американский военно-промышленный комплекс

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Большая часть из $100 млрд, израсходованных Вашингтоном на помощь Украине, потрачена на американский военно-промышленный комплекс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы израсходовали много денег на защиту Украины, около $100 млрд. А наши союзники и партнеры израсходовали на это около $150 млрд", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. - Это лучший пример разделения нагрузки, который я видел".

"И, кстати, важно объяснить людям, что средства, которые мы израсходовали на защиту Украины, по большей части были потрачены в США на нашу собственную оборонно-промышленную базу, на выпуск того, что нужно украинцам для защиты. В результате были созданы хорошие рабочие места", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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