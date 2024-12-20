Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине

Стороны также договорились о подготовке во Франции еще одной украинской бригады, сообщил Владимир Зеленский

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициативу Парижа о размещении на Украине иностранных войск.

"Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру. Эмманюэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами для реализации всех необходимых шагов для достижения мира", - написал Зеленский в своем Telegram-канале после встречи в Брюсселе с французским лидером.

Зеленский назвал встречу тет-а-тет продуктивной и заявил Макрону, что усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) остается основной задачей. Он также сообщил, что договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады. "Поблагодарил за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - написал он.

В офисе Зеленского уточнили, что это уже восьмая его встреча с Макроном в 2024 году. Несмотря на то, что Макрон пропустит саммит ЕС и встречу по Украине в Брюсселе из-за отъезда на Майотту, пострадавшую от урагана, Зеленский на двусторонней встрече не упустил возможности передать ему перечень того, в чем нуждаются ВС Украины.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщило, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих.

Как ранее сообщило Reuters, возможность размещения европейских военных на украинской территории обсуждали на встрече в Варшаве Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии. Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.