В Польше заявили, что поддержка Запада позволит Украине продержаться в 2025 году

Глава МИД республики Радослав Сикорский отметил, что вопрос финансовой помощи Киеву остается ключевым

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Поддержка западных стран позволит Украине продолжать боевые действия в течение всего 2025 года. С таким предположением выступил глава польского МИД Радослав Сикорский в подкасте The News Agents.

"Я думаю, что Украина получила достаточно помощи, финансовой и военной, на следующий год. Украина получит €40 с лишним млрд за счет кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, €20-25 млрд регулярной помощи ЕС, пакет военной помощи Джо Байдена будет законтрактован до 20 января, поставки оружия по нему продолжатся до середины будущего года", - отметил польский дипломат. По его словам, вопрос финансовой помощи Украине остается ключевым.

Помимо того, Сикорский в очередной раз предложил странам Запада побудить украинцев призывного возраста вернуться на родину, а освободившиеся средства, которые ранее тратились на их соцобеспечение, потратить на помощь Украине.